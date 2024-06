Kate Middleton faz primeira aparição pública oficial após anúncio de câncer

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 15/06/2024 - 10:40 Para compartilhar:

Sorridente em uma carruagem, a princesa de Gales Kate Middleton fez sua primeira aparição oficial neste sábado em Londres, após anunciar um diagnóstico de câncer em março, no desfile de aniversário do rei Charles III.

A última aparição da princesa de Gales, de 42 anos, esposa do herdeiro da coroa britânica William, foi em dezembro. No mês seguinte, foi submetida a uma misteriosa operação abdominal, antes do anúncio do câncer, sobre qual não foram divulgados detalhes.

Kate, vestida de branco e com um chapéu da mesma cor que cobria parcialmente o rosto, participou do “Trooping the Color”, organizado desde 1748 para celebrar os aniversários dos soberanos.

O monarca completará 76 anos no dia 14 de novembro, mas a tradição manda que os aniversários dos soberanos sejam celebrados em junho, com temperaturas mais amenas, apesar deste sábado ter sido chuvoso, com desfile militar e aparição da família real na varanda.

A princesa percorreu o Mall, avenida principal que dá acesso ao Palácio de Buckingham, em uma carruagem, acompanhada pelos três filhos, e depois uniu-se aos demais membros da família real após o desfile e acenou da varanda.

O rei, também em tratamento de câncer, fez a viagem em uma carruagem, usando uniforme militar, acompanhado de sua esposa Camilla, e não a cavalo como no ano passado.

– William a cavalo –

Seu filho William, 41 anos, marido de Catherine, também em uniforme militar, fez a viagem a cavalo, como seus tios, os príncipes Anne e Edward, do Palácio de Buckingham, descendo o Mall até a Horse Guards Parade, uma grande praça de desfiles no centro de Londres.

Terminada a primeira parte da cerimônia, os membros da família real retornaram ao Palácio de Buckingham, onde assistiram a um desfile militar aéreo da varanda.

Catherine, que voltou na mesma carruagem, sorria e acenava para a multidão.

Na varanda, atrás dos três filhos, George, Charlotte e Louis, conversou entusiasmada com o rei Charles III, à sua esquerda.

A popular princesa de Gales anunciou sua presença no evento na sexta-feira, após mencionar “bons progressos, mas como qualquer pessoa que passa por quimioterapia sabe, há dias bons e dias ruins”.

A notícia foi recebida com alegria e alívio entre os britânicos presentes na manhã deste sábado nos arredores do Palácio de Buckingham.

“Fiquei muito feliz ao ouvir a notícia”, disse à AFP Angela Perry, professora que viajou de Reading, oeste de Londres.

“Ela é a nossa futura rainha, é muito importante”, insistiu.

Nicky Weech, funcionário de banco, veio ver “o show”. “Desejamos-lhe boa sorte”, acrescentou.

A mensagem da princesa na sexta-feira foi acompanhada por uma fotografia sua, tirada no início da semana em Windsor, a oeste de Londres.

“Meu tratamento continua e vai continuar por mais alguns meses. Nos dias ruins fico fraca, cansada e tenho que deixar o corpo descansar. Nos bons, quando me sinto mais forte, quero aproveitar ao máximo e me sentir bem”, escreveu.

– Manifestantes antimonarquia –

Entre apoiadores da coroa, manifestantes antimonarquia carregavam pequenas bandeiras amarelas com a frase “Não é meu rei”.

Kate anunciou por vídeo no dia 22 de março que havia sido diagnosticada com câncer, sem dar detalhes. Encerrou dois meses de especulações sobre sua saúde após ter sido submetida a uma operação “abdominal”.

O rei anunciou sua doença em 5 de fevereiro. Charles III retomou suas atividades públicas no final de abril. Seus médicos se declararam “animados” com os avanços do tratamento.

