Princesa Catherine completa 43 anos em plena batalha contra o câncer

A princesa Catherine completa 43 anos nesta quinta-feira enquanto luta contra um câncer diagnosticado em março, cuja natureza não divulgou e que a submeteu a uma quimioterapia, concluída em setembro.

“Apesar de ter terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e a recuperação total é longo e preciso enfrentá-lo a cada dia”, disse Kate Middleton no dia 9 de setembro, ao anunciar o fim do seu tratamento, nas redes sociais X e Instagram.

Desde o alarmante anúncio do seu câncer, em 22 de março, dois meses após ter sido submetida a uma operação “abdominal”, sobre a qual a monarquia britânica também não forneceu detalhes, a princesa de Gales pouco apareceu em público.

Na era das redes sociais, o silêncio no início de 2024 sobre as razões da cirurgia e sua subsequente longa ausência gerou muita especulação.

No dia 10 de março, Dia das Mães no Reino Unido, uma fotografia oficial foi divulgada com Kate sorrindo, cercada pelos três filhos, a primeira após a operação em janeiro.

Mas a princesa precisou admitir que a imagem foi manipulada e pedir desculpas, o que gerou ainda mais especulações, até que anunciou o câncer logo depois.

– Primeira aparição pública –

Depois de anunciar a doença, Kate apareceu em público pela primeira vez no dia 15 de junho na varanda do Palácio de Buckingham, para o desfile de aniversário do rei Charles III, também acometido por um câncer, cujos detalhes são desconhecidos.

Quase três meses haviam se passado desde o anúncio da doença e a aparição representou um momento de esperança para a princesa, como quando anunciou, em 9 de setembro, que havia concluído a quimioterapia.

O príncipe William, marido de Kate e filho de Charles III, admitiu no dia 8 de novembro, em uma viagem à África do Sul, que 2024 foi uma fase difícil. “Foi horrível. Provavelmente é o ano mais difícil da minha vida”, disse o herdeiro da coroa na ocasião.

A segunda aparição pública de Kate aconteceu no dia 14 de julho, no final do torneio londrino de tênis de Wimbledon, vencido pelo espanhol Carlos Alcaraz contra o sérvio Novak Djokovic.

Na ocasião, não estava acompanhada pelo marido, que naquele dia assistia à final do Campeonato Europeu de Futebol, em Berlim, vencido pela Espanha sobre a Inglaterra.

Depois de terminar a quimioterapia, Kate manifestou seu “desejo de voltar ao trabalho e assumir alguns compromissos públicos nos próximos meses”.

Após esse anúncio, a princesa e seu marido participaram, no dia 11 de outubro, em Southport (noroeste de Inglaterra), de uma homenagem a três meninas mortas a facadas no final de julho, um ataque que provocou tumultos na Inglaterra.

– “O amor e a empatia” –

Nos dias 9 e 10 de novembro, Middleton participou de duas cerimônias militares em Londres.

A última aparição pública da princesa ocorreu em 6 de dezembro, no tradicional concerto natalino na Abadia de Westminster, em Londres, que dedicou àqueles que “passaram por momentos difíceis”.

O evento, para o qual foram convidadas cerca de 1.600 pessoas, foi mais um passo no seu retorno gradual às funções públicas.

“O concerto deste ano oferece um momento para refletir sobre a importância do amor e da empatia, e o quanto precisamos uns dos outros, especialmente nos momentos mais difíceis das nossas vidas”, disse na ocasião.

A princesa, que não fez viagens oficiais a outros países desde que foi à Copa do Mundo de Rugby na França, há quatorze meses, poderá em breve retomar suas visitas ao exterior.

“Espero que Kate faça (viagens) em 2025, por isso podemos ter alguns planos”, disse seu marido durante uma visita à África do Sul em novembro.

