Primogênita de Silvio Santos, Cintia Abravanel se pronuncia pela 1ª vez após morte do comunicador

Cintia Abravanel, 61 anos, primogênita de Silvio Santos, se manifestou pela primeira vez após a morte do apresentador, aos 93 anos, ocorrida há uma semana. Neste sábado, 25, ela usou o Instagram para falar sobre família.

“Família, como galhos de uma árvore, todos crescemos em direções diferentes, mas a nossa raiz continua sendo a mesma”, publicou ela nos Stories.

Filho da artista plástica e neto do dono do SBT, Tiago Abravanel, 36 anos, cancelou sua participação no “Mais Você” (TV Globo) da segunda-feira, 19, para apoiar sua mãe, que estava abalada com a morte de Silvio Santos.

O comunicador morreu na madrugada de sábado, dia 17, no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, em decorrência de uma broncopneumonia. A doença, segundo o boletim médico, foi consequência da infecção por H1N1, que já havia levado o apresentador à internação.