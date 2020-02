Primo suspeito de participar da morte de família no ABC tem a prisão decretada

A Polícia Civil pediu a prisão de um rapaz que é primo de Carina Ramos, namorada de Ana Flávia, filha do casal morto no ABC paulista. As duas mulheres são suspeitas de participar do crime. O pedido foi feito nesta segunda-feira (3) e precisa ser aceito pela Justiça, conforme matéria do jornal O Globo.

O crime cometido no último dia 28 resultou na morte do casal Flaviana e Romuyuki, além do filho Juan. A suspeita da polícia é de que o primo de Carina tenha participado da execução da família na região metropolitana de São Paulo.

A polícia desconfia ainda que outras três pessoas tenham participação da morte da família. Entretanto, apenas o rapaz foi identificado, como primo de Carina, e teve sua prisão decretada.

Investigadores responsáveis pelo caso acreditam que o crime já esteja quase esclarecido. Na sequência, os outros suspeitos precisam ser identificados e indiciados. Além disso, a polícia deve enquadrar os suspeitos nos crimes a que eles responderão.