Primo Rico revela investimento milionário para aposentar filho com Maíra Cardi antes dos 18 anos

O influenciador Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”, revelou que tem planos para o futuro de seu herdeiro, fruto de seu casamento com a empresária Maíra Cardi. A criança ainda vai demorar um pouco para chegar ao mundo e o anúncio da gestação foi feito pelo casal nesta semana, mas no que depender do papai de primeira viagem, o filho será aposentado já aos 18 anos de vida.

O empresário usou as redes sociais, na última quarta-feira, 4, para contar que fez investimento até em bitcoin para garantir que o filho cresça milionário, e com tempo para tomar decisão sobre a carreira que quer seguir.

“Sim, eu vou ser pai. E sim, eu decidi aposentar o meu filho antes de ele completar 18 anos”, disse ele em uma publicação no Instagram.

Já na legenda da postagem, o influenciador financeiro contou sobre uma profecia que recebeu há dois anos.

“Em 2022 recebi uma profecia que dizia que em novembro de 2024 teria ‘choro de bebê’. E ele veio – fruto de um milagre. Hoje, olho para essa profecia e vejo como ela se cumpriu de maneira grandiosa. Não só estou recebendo o choro de um bebê, mas também a responsabilidade de garantir que ele cresça com oportunidades que muitos infelizmente não tiveram”, escreveu ele.

“Por isso, decidi investir no futuro dele. Assim, ele terá a chance de buscar sua verdadeira vocação, sem pressões financeiras, quando crescer. Não quero que ele recomece do zero, mas sim que construa algo maior a partir do que estou plantando hoje”, expôs ele.

Ainda na publicação, Nigro contou como pretende fazer para alcançar seu objetivo.

“Para fazer isso, dividirei o meu dinheiro em basicamente dois investimentos: 1) Meu filho receberá 1 Bitcoin; 2) Investirei R$ 1 milhão na previdência da Grão hoje. Hoje um Bitcoin vale R$ 580 mil reais. É impossível dizer quanto ele valerá daqui a 18 anos (…) Se o Bitcoin crescer 10% ao ano, ele terá R$ 3,2 milhões; se crescer 20% ao ano, ele terá R$ 15 milhões; e se ele crescer 30% ao ano, terá R$ 65 milhões. Ou… pode valer zero”, projetou ele.

