Primo Rico rebate Marcelo D2 após críticas: ‘Influencia a fumar maconha’

Heitor Piresi Heitor Pires - https://istoe.com.br/author/htrpires/ 12/08/2023 - 16:09 Compartilhe

O clima esquentou entre o influenciador Thiago Nigro, o Primo Rico, e o cantor Marcelo D2. Neste sábado, o noivo de Maíra Cardi rebateu as críticas que recebeu do músico e aproveitou para alfinetá-lo.

Nigro rebateu dizendo que D2 influencia o público a “fumar maconha” e “xingar”. “Uau! Quanta cordialidade. Realmente, concordamos. Qualquer um pode ser influenciador. Alguns influenciam os outros a fumarem maconha o dia inteiro e xingarem uns aos outros, enquanto outros incentivam pessoas a trabalharem e irem atrás de seus sonhos. A propósito, fiquei feliz de você lembrar do meu rosto, me surpreendeu você ainda ter memoria tão boa”, escreveu Thiago.

Entenda a polêmica

Durante participação no programa ‘Rango Brabo’, no canal do YouTube do Podpah, o cantor Marcelo D2 reagiu de forma veemente após o apresentador Diogo Defante questionar se o músico concorda com uma frase compartilhada por Nigro nas redes sociais: “Não há pobreza que resista a 14 horas de trabalho”.

“[Se concordo] que ele [Thiago Nigro] é influenciador? Não”, disse D2. “Que porr* é essa? Qualquer filho da put* hoje em dia é influenciador”, completou.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias