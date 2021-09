Primo de MC Gui está desaparecido há 5 dias; carro foi encontrado

Renê Casagrande, primo de segundo grau de MC Gui, está desaparecido há cinco dias. O carro do comerciante, de 32 anos, foi encontrado com os bancos rasgados, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. As informações foram reveladas pelo programa Cidade Alerta, da Record.

O comerciante, de 32 anos, tem uma tabacaria em um bairro na zona leste da capital paulista. A família não recebeu nenhum pedido de resgate que confirmasse a hipótese de sequestro.

De acordo com a assessoria do funkeiro, Renê “é um primo de segundo grau que não tem muito contato com o Gui. A última vez que se encontraram foi há dois anos. Ele está desaparecido, mas a família não tem detalhes. Ele é primo da mãe do Gui. O MC não sabe de nada por estar confinado”.

Atualmente, MC Gui faz parte do elenco da 13ª edição do reality A Fazenda, da Record, e está isolado, sem notícias de fora.

Ao Cidade Alerta, o delegado Eduardo Brotero, responsável pelo caso, disse que a polícia está recebendo informações e chegando locais, tentando encontrar o paradeiro de Renê.

“São muitas informações desconexas, que demandam um emprenho muito grande da equipe. Estamos buscando informações precisas. Checamos um local em que ele pode ter sido ‘arrebatado’. Estamos tentando alimentar o inquérito e as investigações para podermos seguir com a busca”, disse o delegado.

No carro de Renê foram identificados documentos e correntes de ouro usadas pelo comerciante.

Veja também