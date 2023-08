Primeiros turistas espaciais da Virgin Galactic chegam ao espaço

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/08/2023 - 12:43 Compartilhe

Os primeiros turistas espaciais transportados pela empresa americana Virgin Galactic chegaram ao espaço nesta quinta-feira (10), anunciou a empresa fundada pelo bilionário Richard Branson, que cumpre, assim, uma promessa feita há duas décadas.

Os três passageiros – Jon Goodwin, de 80 anos; Keisha Schahaff, de 46; e sua filha Anastatia Mayers, de 18 – decolaram do Novo México e foram lançados a mais de 80 km de altitude, limite que marca o início do espaço, segundo o Exército americano, disse um comentarista no vídeo transmitido ao vivo pela empresa.

