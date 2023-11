Primeiros italianos deixam Faixa de Gaza

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/11/2023 - 14:01 Para compartilhar:

ROMA, 1 NOV (ANSA) – Quatro italianos, todos eles voluntários de ONGs internacionais e um deles com esposa palestina, deixaram a Faixa de Gaza nesta quarta-feira (1º), após a abertura da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

O grupo recebe agora atendimento da Embaixada da Itália no Cairo e havia sido localizado nas últimas semanas em uma base da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina (Unrwa).

“Estou feliz em confirmar que um primeiro grupo de italianos que tinham intenção de deixar Gaza saiu da Faixa”, declarou o vice-premiê e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani.

“Acabei de falar com os compatriotas e com o funcionário da Embaixada no Cairo que os está ajudando, e todos estão bem”, garantiu o chanceler.

Segundo Tajani, a Itália continua “trabalhando” para resgatar os outros cidadãos e cônjuges que seguem no enclave palestino.

“Contamos que eles sairão nas próximas aberturas, programadas para amanhã e para os dias seguintes”, disse.

Ao todo, cerca de 450 pessoas cruzaram a fronteira em Rafah em direção ao Egito nesta quarta-feira, primeiro dia de abertura da passagem desde o início da guerra, em 7 de outubro.

Antes disso, só havia sido autorizado o trânsito de caminhões com ajuda humanitária para os civis palestinos. (ANSA).

