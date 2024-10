Primeiro voo para repatriar brasileiros no Líbano é adiado por questões de segurança

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/10/2024 - 8:45 Para compartilhar:

O governo brasileiro decidiu nesta sexta-feira, 4, adiar o primeiro voo para repatriar brasileiros no Líbano. A aeronave iria decolar de Beirute, capital libanesa, para trazer cidadãos brasileiros que desejam deixar as áreas de conflito no país.

Por meio de comunicado, o Itamaraty afirmou que houve a necessidade de adotar medidas adicionais de segurança para os comboios terrestres que se deslocavam ao aeroporto de Beirute.

Essa decisão ocorreu após uma série de fortes explosões serem vistas próxima ao aeroporto da capital libanesa na madrugada desta sexta-feira, pelo horário local – noite de quinta-feira, 3, no Brasil.

O avião da FAB (Força Aérea Brasileira), um KC-30 com capacidade para cerca de 200 pessoas, encontra-se em Lisboa, Portugal. O site IstoÉ entrou em contato com a FAB para obter mais informações, mas não houve resposta até o momento.