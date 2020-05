Primeiro voo da Europa para a China após confinamento decola da Alemanha

Um avião com 200 passageiros decolou nesta sexta-feira do aeroporto alemão de Frankfurt para a China, o primeiro aparelho a deixar a Europa rumo àquele país desde o início do confinamento.

Entre os passageiros, havia funcionários do grupo automobilístico alemão Volkswagen e familiares, que retornam à China para retomar o trabalho que desempenhavam até fevereiro, quando tiveram que deixar o território chinês.

Na chegada ao aeroporto de Tianjin, “esperamos controles exaustivos de febre, de diagnóstico do novo coronavírus, testes de anticorpos e, em seguida, uma quarentena de 14 dias”, disse à AFP um desses funcionários, Bernd Poth.

A China decidiu esta semana aumentar o número de voos de chegada ao país, limitado a 407 por semana. Antes da crise sanitária, os aeroportos chineses recebiam mais de 9 mil voos semanais.

“Levamos três semanas para organizar este primeiro voo”, disse à AFP Jens Hildebrandt, da Câmara de Comércio alemã no norte da China.