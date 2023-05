Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 02/05/2023 - 6:00 Compartilhe

Após uma vitória e um empate na Copa Sul-Americana, o Santos realizará o seu terceiro jogo pela Copa Sul-Americana. O adversário da vez será o Newell’s Old Boys, da Argentina. O confronto acontecerá na noite desta terça-feira (2), no estádio Marcelo Bielsa, a partir das 21h30 (de Brasília).







Baseado nesta partida, o LANCE! preparou um material para você conhecer algumas particularidades do desafiante do Peixe. Confira!

BREVE HISTÓRIA

O clube começa dentro de um colégio, na Argentina, fundado pelo inglês Isaac Newell. Anos após a criação da instituição de ensino, em 1903, Claudio Newell, filho do fundador, decide montar um time de futebol com alunos e ex-alunos. Para marcar o acontecimento, aproveita e registra o clube com o sobrenome da família. Desse jeito, inicia a jornada do “Clube Atlético Newell’s Old Boys” (ou Meninos do Newell na tradução direta).

Apesar de não ter grandes conquistas internacionais, o time detém uma fama eterna por ser o primeiro clube da carreira de Lionel Messi.



ATUAL MOMENTO

Na disputa da Sul-Americana, o clube argentino registra um bom começo. Triunfou sobre o Audax Italiano, fora de casa, por 1 a 0, na primeira rodada. No segundo jogo, venceu com autoridade, por 3 a 0, o Blooming. Por conta dos resultados, o time é líder do Grupo E.

O desempenho no Campeonato Argentino não é o mesmo. Ainda na primeira fase do torneio, o clube está na 12ª colocação, uma posição mediana na tabela que possui 28 equipes. Nos últimos cinco jogos da competição, o time venceu uma vez, empatou em duas ocasiões e perdeu em outras duas oportunidades.







HISTÓRICO

Santos e Newell’s Old Boys se enfrentaram quatro vezes na história. Em 4 jogos disputados, o Peixe venceu três vezes e o duelo terminou empatado em uma ocasião. Contudo, vale ressaltar que os clubes não se encaram há anos. A última vez que jogaram uma partida juntos foi em 1977.





