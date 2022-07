Primeiro tempo arrasador garante estreia tranquila para Everton Cebolinha no Flamengo

A torcida do Flamengo deixou claro que Everton Cebolinha nem precisaria entrar em campo para sentir toda a calorosa recepção que tinha preparado para seu novo atacante. Quando pisou no gramado para o aquecimento da partida contra o Juventude, na quarta-feira, em Brasília, pelo Brasileirão, o jogador já ouviu seu nome gritado nas arquibancadas. Era o começo de uma noite memorável para Flamengo, torcida e Cebolinha. A vitória por 4 a 0 completou o combo.

O camisa 19 começou o jogo no banco de reservas, como previsto, e viu o Flamengo definir o confronto contra o lanterna do Brasileirão em apenas 17 minutos (veja os melhores momentos no player acima). Foi o tempo que o time precisou para fazer explodir a Arena BRB Mané Garrincha três vezes. Foram três jogadas pela direita, três cruzamentos certeiros e três gols de cabeça: dois de Pedro e um de Everton Ribeiro. Com a expulsão do volante Jadson ainda na metade do primeiro tempo, o cenário não poderia ser mais propício para a estreia do reforço rubro-negro.

Everton encara a marcação do Juventude no Mané Garrincha(Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)

Tanto que o técnico Dorival Júnior nem quis esperar muito. Na volta do intervalo, Pedro já retornou dos vestiários sem as chuteiras e caminhou em direção ao banco dando “tchauzinho” para as arquibancadas. Foi ele o escolhido pelo treinador para dar lugar a Cebolinha. Quando a placa subiu, a festa foi grande. Até cobrança de escanteio virou motivo de celebração. Quem estava lá para jogar a bola na área? Everton.

Jogando aberto pela esquerda, onde se destacou com a camisa do Grêmio e chegou à Seleção Brasileira, o atacante arrancou suspiros das arquibancadas com algumas arrancadas e jogadas agudas no um contra um. O ritmo claramente ainda não era o ideal, mas Cebolinha aproveitou os pouco mais de 45 minutos em que esteve em campo para fazer sua presença ser sentida.

Na primeira jogada mais perigosa, ele recebeu bola na lateral da área e rolou para Everton Ribeiro chegar batendo para excelente defesa do goleiro Cesar. Quase a primeira assistência. O primeiro gol também esteve muito perto. Após jogada de Vitinho pela direita, o camisa 19 ajeitou com carinho a bola que sobrou dentro da área e bateu firme, tirando do goleiro. Faltou combinar com o zagueiro Rafael Forster, que tirou a bola praticamente em cima da linha, frustrando o atacante e as mais de 65 mil pessoas que estavam no estádio.

Se não fez gol, Cebolinha conseguiu pelo menos a assistência em uma jogada que certamente arrancou sorrisos até do mais carrancudo dos torcedores. A zaga do Juventude afastou um cruzamento da direita em direção à lateral e o atacante correu para evitar a saída. Depois do domínio, ergueu a cabeça e deu um passe perfeito para Lázaro escorar de cabeça e definir o placar em Brasília, atendendo à torcida que pedia “mais um”.

Flamengo goleou o Juventude em Brasília (Foto: Edu Andrade / Lancepress!)

– É uma sensação única. Obviamente eu queria ter estreado no Maracanã, mas hoje com certeza a gente estava em casa. Foram 65 mil pessoas e a gente sabe que a torcida é muito grande no Brasil tudo. Espero ser muito feliz com essa camisa, celebrou o camisa 19, que também não escondeu o desejo de voltar a vestir outra camisa: a da seleção.

– Se eu dissesse que não sonho com a seleção estaria mentindo, né? Mas tenho que focar no trabalho aqui no clube, sem isso eu não chego lá. Se eu estiver bem aqui no Flamengo vou ter novas oportunidades, afirmou Cebolinha.

O próximo compromisso do Flamengo pelo Brasileirão é no domingo, às 11h, em Florianópolis, contra o Avaí. A primeira oportunidade de jogar no Maracanã para o novo atacante rubro-negro será no dia 27 de julho, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Athletico-PR.

