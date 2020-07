‘Primeiro tempo aceitável, segundo tempo muito ruim’, diz Mauro Cezar sobre vitória do Corinthians no dérbi Comentarista da ESPN Brasil ressaltou o fato de ser o primeiro jogo do retorno ao futebol depois de quatro meses de interrupção

O Corinthians respirou na tabela do Campeonato Paulista ao vencer o rival Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira, com gol do zagueiro Gil. Com uma postura mais cautelosa, o Alvinegro se resguardou no segundo tempo e teve que se esforçar para segurar a pressão do Alviverde, que chutou 15 vezes ao gol.

O jornalista Mauro Cezar Pereira analisou a vitória da equipe de Tiago Nunes em duas partes: um primeiro tempo aceitável e um segundo tempo muito ruim. O comentarista ainda afirmou que a postura do Corinthians no segundo tempo parecia ‘de um time pequeno contra um time grande’.

– Primeiro tempo: cinco finalizações do Corinthians contra quatro do Palmeiras. Segundo tempo: 15 finalizações do Palmeiras e duas do Corinthians, sendo que até os minutos finais o Corinthians sequer tinha rematado. Zero chutes no gol. Corinthians no segundo tempo foi um time absolutamente sem recurso, totalmente dominado. Parecia um time pequeno jogando contra um time grande. Palmeiras em cima, o Cássio defendendo várias vezes em situações difíceis fazendo boas defesas. Achei um primeiro tempo aceitável do Corinthians e um segundo tempo muito ruim. Tirando, lógico, o prazer do triunfo sobre o rival, que independe de nível de atuação, achei que o Corinthians não apresentou nada, especialmente pelo segundo tempo, para deixar o torcedor animado. Nada, rigorosamente nada. Claro que é um jogo voltando de uma longa inatividade, então isso não significa que seja algo definitivo e que não possa melhorar daqui para frente. Pode melhorar e precisa melhorar, até porque para piorar não vai ser muito fácil não, mas achei que o Corinthians voltou a jogar uma partida muito fraca como um todo – afirmou durante o ‘Linha de Passe’.

O comentarista ainda analisou a tentativa de controle com a troca de Luan por Mateus Vital, que não surtiu muito efeito no domínio da equipe de Vanderlei Luxemburgo. Entretanto, ele ressaltou que se trata de uma vitória importante contra o rival.

– Primeiro tempo aceitável, segundo tempo muito ruim. Abraçou aquele resultado de 1 a 0, assumiu a sua inferioridade em relação ao adversário e ficou se defendendo. Não tinha nenhuma saída para o ataque, não conseguia ficar com a bola. Aí o Luan sai, novamente, e entra o Mateus Vital para tentar fazer o que o Luan não faz, que é meter a bola, comandar o meio campo, tentar cadenciar o jogo e tirar um pouquinho o ímpeto do Palmeiras, mas acaba não acontecendo. O resultado é muito bom para o Corinthians, especialmente porque foi contra o Palmeiras, mas nenhum sinal de grande progresso. Também não dá para esperar muita coisa do primeiro jogo, então não dá para tirar muitas conclusões desse jogo – completou.

E MAIS:

Veja também