Primeiro satélite de madeira é lançado ao espaço

O primeiro satélite de madeira do mundo foi lançado ao espaço em um foguete da SpaceX, como parte de uma missão de reabastecimento da Estação Espacial Internacional (ISS), informaram nesta terça-feira (5) os criadores japoneses do aparelho.

Cientistas da Universidade de Kyoto esperam que o material de madeira incendeie durante a reentrada na atmosfera, uma forma de evitar que partículas metálicas sejam geradas quando um satélite aposentado retorna à Terra.

As partículas podem impactar negativamente o meio ambiente e as telecomunicações, segundo os criadores do satélite.

Cada lado do satélite experimental, chamado LignoSat, mede apenas 10 centímetros.

O dispositivo foi lançado do Centro Espacial Kennedy da Nasa na Flórida, informou a Universidade de Kyoto.

O satélite, instalado em um contêiner espacial preparado pela Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial, “voou de forma segura ao espaço”, afirmaram os criadores no X.

Uma porta-voz da Sumitomo Forestry, uma das criadoras do LignoSat, disse à AFP que o lançamento havia sido “bem-sucedido”.

“Chegará em breve à ISS e será lançado ao espaço um mês depois”, para testar sua resistência e durabilidade, afirmou.

O satélite enviará informações aos cientistas para que possam verificar os sinais de tensão e determinar se o satélite é capaz de suportar as mudanças extremas de temperatura.

“Os satélites que não são de metal devem se tornar algo comum”, declarou Takao Doi, astronauta e professor da Universidade de Kyoto, há alguns meses.

