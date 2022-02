Primeiro sábado das Olimpíadas de Inverno terá cinco modalidades em disputas por medalhas Sem brasileiros, o primeiro dia após a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno já terá cinco modalidades com disputa por medalhas

A abertura oficial dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022 aconteceu nesta sexta-feira. Sem a equipe brasileira, a manhã do primeiro dia após a Cerimônia de Abertura já terá cinco modalidades em disputas por medalhas.

> Guia dos Jogos Olímpicos de Inverno: Pequim entre politização do evento e consolidação econômica da China



As modalidades que terão a formação de pódio neste sábado são: Esqui cross-country, na prova de 7,5km feminino, a partir de 4h45 (horário de Brasília); Biatlo, na prova de revezamento 4x6km misto; Esqui estilo livre, na prova masculina de moguls; Patinação de velocidade, nos 3.000m feminino; Salto com esqui em pista normal, na prova feminina.

O Brasil não vai disputar neste sábado. A equipe brasileira conta com 11 atletas, sendo um reserva, representando o país nos Jogos Olímpicos. Os brasileiros participarão das modalidades: Esqui Cross Country, Esqui Alpino, Esqui Estilo Livre, Bobsled e Skeleton.

E MAIS:

Veja os horários das disputas de medalhas deste sábado (05/02):



Esqui Cross-Country

04h45 – 7.5km + 7.5km Skiatlon Feminino

Biatlo

06h – Revezamento Misto 4 x 6Km

Esqui Estilo Livre

07h – Classificatórias – Moguls

08h30 – Final – Moguls

Patinação de velocidade

05h30 – 3.000m Feminino – Final

08h – 500m Feminino – classificatórias

08h38 – 1000m Masculino – classificatórias

09h23 – Revezamento 2000m Misto – Quartas de final

09h53 – Revezamento 2000m Misto – Semifinal

10h18 – Revezamento 2000m Misto – Final B

10h26 – Revezamento 2000m Misto – Final

Salto com esqui

03h20 – Pista normal individual – Masculino – classificatórias

07h45 – Pista normal individual – Feminino – classificatórias

08h35 – Pista normal individual – Feminino – Final

E MAIS:

Saiba mais