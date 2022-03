Primeiro preservativo específico para sexo anal é aprovado

Sexo anal não é desculpa para evitar o uso de preservativo. A prática sexual tem até 18 vezes mais risco de transmissão de HIV do que no sexo vaginal receptivo, segundo a Stanford Health Care. Agora, mais do que nunca, a importância da prevenção foi destacada com a aprovação de um preservativo específico para sexo anal.

A Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora de medicamentos dos Estados Unidos, autorizou o uso dos preservativos One Male Condom, fabricado pela Global Protection Corp. A novidade apresentou taxa de falha (quebra e/ou deslizamento) de 0,7% em um estudo clínico com “252 homens que fazem sexo com homens e 252 homens que fazem sexo com mulheres”, segundo a FDA. As informações são do “Popsugar”.

“Houve mais de 300 preservativos aprovados para uso com dados de sexo vaginal, e nunca antes um preservativo foi aprovado com base em dados de sexo anal. Isso apesar de dois terços da transmissão do HIV nos Estados Unidos estarem ligados ao sexo anal”, destaca Aaron Siegler, principal autor do estudo. Ainda de acordo com ele, a aprovação permitirá que os usuários tenham confiança no uso de preservativos para prevenir a transmissão da doença.

Ao “The New York Times”, o médico Kenneth Mayer declarou que a iniciativa abrirá portas para aumentar o marketing e “normalizar a conversa” sobre a prática sexual.

O preservativo

Segundo a marca, a One Male Condom também é indicada para o sexo vaginal para prevenir gravidez e Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), porém sua alegação de “uso pretendido” agora incluirá sexo anal em três estilos: ajustado, fino, e padrão. Os preservativos ajustados estão disponíveis em 54 tamanhos.

A FDA reforça a importância de aplicar lubrificante compatível com o preservativo ao usar o One Male Condom para sexo anal.

