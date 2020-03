Primeiro parlamentar com covid-19, Nelsinho Trad recebe alta

Infectado com o novo coronavírus, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) recebeu alta hospitalar neste domingo, 22, informou a assessoria do parlamentar. Ele ficará em isolamento domiciliar, em Brasília. Integrante da comitiva presidencial que viajou aos Estados Unidos com Jair Bolsonaro em março, Trad foi o primeiro parlamentar a ter a covid-19 confirmada.

Segundo a equipe do gabinete, Trad “continua adotando os cuidados em casa para total recuperação da sua saúde”.

A assessoria do senador disse que ele prefere não se manifestar por enquanto, até estar “100% restabelecido”.