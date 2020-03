Primeiro óbito por coronavírus é confirmado no Rio Grande do Norte

O primeiro óbito por coronavírus no Rio Grande Norte (RN) foi confirmado na noite de sábado, 28, pela Secretaria de Estado da Saúde Pública e pela Secretaria Municipal de Saúde de Mossoró. A vítima é um homem de 61 anos, com histórico de diabetes, e que teve contato com caso suspeito, divulgam os órgãos em nota.

“O paciente deu entrada em hospital privado na cidade de Mossoró no dia 21 de março, na última sexta-feira, 27, teve a confirmação que estava com a covid-19, indo a óbito na noite deste sábado. O Governo do RN e a Prefeitura de Mossoró se solidarizam com família e desejam força para superar esse difícil momento”, diz o comunicado.

Antes deste caso no Rio Grande do Norte, o Ministério da Saúde divulgou no sábado, 28, o número oficial de 114 mortos no País.

Desde o anúncio, secretarias estaduais indicaram a ocorrência de mais cinco mortes.

Além desta do RN, foram mais dois em São Paulo, um em Brasília e um na Bahia.