Primeiro Mundial de Clubes com 32 times, em 2025, será nos EUA

A primeira edição do Mundial de Clubes com 32 times, prevista para 2025, será realizada nos Estados Unidos, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (23).

Os EUA vão organizar o evento um ano antes de sediarem em conjunto com Canadá e México a Copa do Mundo de 2026, ampliada para 48 seleções.

“A decisão foi tomada após ser levado em conta que os EUA demostraram sua excepcional capacidade para organizar competições de caráter mundial”, informou a Fifa em um comunicado, no qual explicou que a escolha se deu por “unanimidade” em uma sessão do Conselho da entidade realizada por videoconferência de Zurique (Suíça).

“Além disso, a decisão permitirá aproveitar as sinergias criadas com a realização da Copa do Mundo em 2026, o que beneficiará ambas as competições e o desenvolvimento do futebol na América do Norte”, acrescenta a nota.

Até agora, o Mundial de Clubes é disputado anualmente com um formato reduzido de sete equipes, como irá acontecer em dezembro deste ano, na Arábia Saudita. A partir de 2025, o torneio será realizado de quatro em quatro anos.

Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a ampliação do Mundial de Clubes será “histórica”.

“O Mundial de 2025 será o principal evento da elite do futebol profissional masculino de clubes. Os EUA já contam com a estrutura necessária e um interesse enorme em todo o país, por isso são os anfitriões ideais para receberem a primeira edição desta nova competição”, afirmou Infantino, citado no texto.

A Fifa tinha definido em fevereiro de 2022 a divisão das vagas para cada continente para a competição: quatro para a Ásia, quatro para a África, quatro para as Américas do Norte e Central, seis para a América do Sul, uma para a Oceania, 12 para a Europa e uma para o país anfitrião.

“Agora que alguns dos clubes mais importantes do mundo já estão classificados, os torcedores de todos os continentes viajarão aos EUA daqui a dois anos cheios de energia e empolgação para este evento histórico, que faz parte da nossa missão de fazer o futebol realmente global”, continuou o dirigente.

– Principais eventos do futebol –

A partir da Copa América de 2024, os EUA vão receber em cinco anos os principais eventos do futebol em nível continental e global, além dos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

O país, que se prepara para receber o astro argentino Lionel Messi como novo reforço do Inter Miami, espera conseguir nesse período alavancar o esporte ao mesmo nível do futebol americano e do basquete.

“Estamos felizes pelos EUA terem sido escolhidos para sediar a principal competição de clubes do futebol mundial”, declarou Cindy Parlow Cone, presidente da Federação de Futebol dos Estados Unidos (US Soccer).

“Isto se soma à já inédita sequência de eventos de primeiro nível dos quais nossas seleções nacionais participam ou que acontecem no nosso país, e é uma oportunidade a mais para fazer o futebol crescer nos EUA”, acrescentou.

– Atraso na escolha da sede da Copa de 2030 –

Por outro lado, o Conselho da Fifa decidiu “adiar o início oficial do processo de apresentação de candidaturas para sediar a Copa do Mundo de 2030”.





O novo calendário determina que o regulamento para esse processo será apresentado na próxima sessão do Conselho, em setembro ou outubro.

Também foi adiada, “do terceiro para o quarto trimestre de 2024”, a designação da sede do evento, que será escolhido pelo Congresso da Fifa.

As duas principais candidaturas são conjuntas, uma com Espanha, Portugal e Marrocos, e outra sul-americana, com Uruguai, Argentina, Chile e Paraguai.

Mas além de designar os EUA como sede do Mundial de Clubes de 2025, o Conselho da Fifa decidiu outros anfitriões de diversos torneios.

A Indonésia vai sediar neste ano o Mundial Sub-17 masculino, cuja organização foi retirada do Peru em abril “pela incapacidade do país de cumprir com seus compromissos e finalizar as infraestruturas necessárias para disputar o torneio”.

Em 2024, a Colômbia vai receber o Mundial Sub-20 feminino e a República Dominicana será sede do Sub-17. Por sua vez, o Mundial de Futsal masculino, nesse mesmo ano, será no Uzbequistão.

As datas exatas dessas competições serão informadas “mais adiante”.

A Copa do Mundo de Futebol de Areia, que estava prevista para novembro deste ano nos Emirados Árabes Unidos, foi adiada para fevereiro de 2024.

O Conselho da Fifa também confirmou que Bangcoc (Tailândia) será a sede do 74º Congresso da entidade, que vai acontecer no dia 17 de maio de 2024.

