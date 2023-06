Primeiro Mundial de Clubes com 32 times, em 2025, será nos EUA

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 23/06/2023 - 13:38 Compartilhe

A primeira edição do Mundial de Clubes com 32 times, prevista para 2025, será realizada nos Estados Unidos, anunciou a Fifa nesta sexta-feira (23).

Os EUA vão organizar o evento um ano antes de sediarem em conjunto com Canadá e México a Copa do Mundo de 2026, ampliada para 48 seleções.

“A decisão foi tomada após ser levado em conta que os EUA demostraram sua excepcional capacidade para organizar competições de caráter mundial”, informou a Fifa em um comunicado, no qual explicou que a escolha se deu por “unanimidade” em uma sessão do Conselho da entidade realizada por videoconferência de Zurique (Suíça).

“Além disso, a decisão permitirá aproveitar as sinergias criadas com a realização da Copa do Mundo em 2026, o que beneficiará ambas as competições e o desenvolvimento do futebol na América do Norte”, acrescenta a nota.

Para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, a ampliação do Mundial de Clubes, que até agora era disputado com sete equipes anualmente, será “histórica”.

“O Mundial de 2025 será o principal evento da elite do futebol profissional masculino de clubes. Os EUA já contam com a estrutura necessária e um interesse enorme em todo o país, por isso são os anfitriões ideais para receberem a primeira edição desta nova competição”, afirmou Infantino, citado no texto.

“Agora que alguns dos clubes mais importantes do mundo já estão classificados, os torcedores de todos os continentes viajarão aos EUA daqui a dois anos cheios de energia e empolgação para este evento histórico, que faz parte da nossa missão de fazer o futebol realmente global”, continuou o dirigente.

Por outro lado, o Conselho da Fifa decidiu “adiar o início oficial do processo de apresentação de candidaturas para sediar a Copa do Mundo de 2030”.

O novo calendário determina que o regulamento para esse processo será apresentado na próxima sessão do Conselho, em setembro ou outubro.

Também foi adiada, “do terceiro para o quarto trimestre de 2024”, a designação da sede do evento, que será escolhido pelo Congresso da Fifa.

