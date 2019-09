Primeiro-ministro japonês planeja trocar membros do gabinete

Segundo informações obtidas pela NHK, o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, planeja trocar membros do seu gabinete e executivos do partido governista na quarta-feira da semana que vem.

Hoje (3), em uma reunião com autoridades do governo e do partido situacionista, Abe disse que planeja modificar a composição dos membros do seu gabinete para imprimir um sentimento de renovação, sem que a continuidade e estabilidade política sejam modificadas.

Abe deverá manter o vice-pimeiro-ministro Taro Aso, que também é ministro das Finanças, assim como o secretário-chefe do gabinete, Yoshihide Suga.

Ele planeja, também, considerar cautelosamente a composição da direção do seu partido em vista das diferentes opiniões entre os seus membros.