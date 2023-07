Primeiro-ministro holandês anuncia que deixará a política após eleições

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/07/2023 - 6:52 Compartilhe

O primeiro-ministro da Holanda, Mark Rutte, anunciou que deixará a política depois das eleições parlamentares antecipadas que acontecerão no fim do ano, o que marcará o fim da carreira do chefe de Governo que permaneceu por mais tempo no cargo na história do país.

Rutte, que liderou quatro governos de coalizão desde 2010, anunciou na sexta-feira (7) o fim de sua coalizão de quatro partidos, depois de disputas internas sobre o endurecimento da política de asilo.

“Ontem de manhã tomei a decisão de que não sou mais adequado para liderar a lista do VVD novamente. Quando um novo governo tomar posse após as eleições, eu vou deixar a política”, afirmou nesta segunda-feira (10) no Parlamento.

Rutte, do Partido Popular pela Liberdade e a Democracia (VVD, centro-direita), destacou que permanecerá como líder do governo interino até as eleições, que não devem acontecer antes de meados de novembro, de acordo com o Conselho Eleitoral Holandês.

Porém, ele enfrenta ainda nesta segunda-feira uma votação no Parlamento, onde a oposição está disposta a destituí-lo como primeiro-ministro interino.

