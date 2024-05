Primeiro-ministro eslovaco passa por nova cirurgia e segue em estado grave

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/05/2024 - 14:00 Para compartilhar:

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, atingido por um tiro na quarta-feira, foi submetido a outra operação e continua em estado grave, anunciou o ministro da Defesa, Robert Kalinak, nesta sexta-feira (17).

“Ele passou por uma operação de quase duas horas”, disse o ministro em declarações à imprensa no hospital de Banska Bystrica, cidade do centro do país onde o dirigente está internado.

“O estado dele continua muito grave. Talvez nós precisemos de alguns dias para saber como evolui”, acrescentou.

Uma junta médica deve se reunir na próxima segunda-feira (20) para avaliar o futuro tratamento e decidir se Fico pode ser transferido para “mais perto de sua residência” em Bratislava, indicou o presidente eleito Peter Pellegrini.

A imprensa local noticiou nesta sexta-feira que a polícia fez uma operação de busca na casa do homem acusado de atirar em Fico na quarta-feira.

Os policiais acompanharam o suposto atirador, vestido com colete à prova de balas e capacete, até o apartamento em que ele morava com a esposa na cidade de Levice, leste do país, segundo imagens exibidas pelo canal de televisão Markiza.

“A polícia permaneceu no apartamento durante várias horas (…) Levaram o computador e documentos do apartamento”, reportou a emissora privada.

Embora a polícia não tenha identificado formalmente o suspeito, segundo a imprensa o nome dele é Juraj Cintula, um homem de 71 anos que foi acusado na quinta-feira de tentativa de homicídio premeditado e com motivação política.

O suspeito se apresentará no sábado (18) à Justiça, anunciou uma porta-voz do tribunal de Pezinok (sudoeste).

O ataque aconteceu na quarta-feira, quando o político de 59 anos discursava após uma reunião na cidade de Handlova, centro do país.

