Primeiro-ministro eslovaco está fora de perigo após tentativa de assassinato

A vida do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, já não está em perigo, garantiu neste domingo seu vice, Robert Kalinak, após a tentativa de assassinato que sofreu esta semana.

Fico, de 59 anos, está internado desde quarta-feira, quando um homem atirou nele quatro vezes, uma delas no abdômen.

“Sua vida não está mais em perigo, mas seu estado continua grave e requer cuidados intensivos”, disse Kalinak à imprensa.

O primeiro-ministro eslovaco foi submetido a uma operação de cinco horas na quarta-feira e outras duas horas na sexta-feira.

“Podemos considerar sua condição estável, com um prognóstico positivo”, disse Kalinak do lado de fora do hospital.

O suposto atirador, identificado pela imprensa eslovaca como o poeta Juraj Cintula, de 71 anos, foi acusado de tentativa de homicídio premeditado e está em prisão preventiva.

Fico foi baleado após uma reunião de gabinete na cidade de Handlova.

O ministro do Interior, Matus Sutaj Estok, disse no sábado que se um dos tiros “tivesse caído alguns centímetros mais alto, teria atingido o fígado do primeiro-ministro”.

Sutaj Estok acrescentou neste domingo que a polícia está estudando a possibilidade de o agressor não estar sozinho.

“Uma versão é que o culpado fazia parte de um grupo de pessoas que se encorajaram mutuamente a cometer o crime”, disse ele, acrescentando que o atirador pode ter revelado suas intenções a alguém.

Citando relatórios de inteligência, o ministro disse que alguém havia excluído o histórico e as comunicações do Facebook do suposto autor do crime enquanto ele estava sob custódia.

A tentativa de assassinato provocou ondas de choque no país membro da UE e da Otan, com 5,4 milhões de habitantes, que está politicamente dividido há anos.

