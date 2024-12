Primeiro-ministro do Tonga, no Pacífico, renuncia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/12/2024 - 5:56 Para compartilhar:

O primeiro-ministro de Tonga, Siaosi Sovaleni, renunciou abruptamente nesta segunda-feira (9), disseram seu gabinete e funcionários parlamentares, após um conflito de poder com a família real do país do Pacífico.

“Sim, o primeiro-ministro renunciou, mas não sabemos o que acontece a seguir. O Parlamento retorna esta tarde”, disse a funcionária parlamentar Rhonda Hufanga à AFP.

Sovaleni anunciou a renúncia ao Parlamento minutos antes de os legisladores decidirem seu futuro com o voto de uma moção de censura.

Não está claro quem deve assumir o posto de chefe de Governo no lugar de Sovaleni, que ocupa o cargo desde 2021.

Tonga é uma monarquia constitucional desde o fim do século XIX e o rei mantém grande influência, apesar de ter cedido gradualmente seus poderes.

Sovaleni teve que entregar este ano o controle das Forças Armadas, depois que o rei Tupou VI retirou sua “confiança e consentimento”.

