Primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anuncia renúncia

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou, nesta segunda-feira, 6, que irá renunciar ao cargo de premiê e de líder do Partido Liberal. Ele ficará no posto até que uma liderança seja escolhida.

“Pretendo renunciar ao cargo de líder do partido, como primeiro-ministro, depois que o partido selecionar seu próximo líder por meio de um robusto processo competitivo nacional”, disse em coletiva de imprensa.

Há meses que Trudeau enfrenta pressão de parlamentares para que renuncie. A crise interna se agravou quando a ministra das Finanças, Chrystia Freeland, se demitiu da posição alegando desavenças políticas.