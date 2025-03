O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, anunciou, neste domingo (23), eleições legislativas antecipadas em 28 de abril, enquanto seu governo enfrenta uma guerra comercial com os Estados Unidos e as ameaças de anexação do presidente americano, Donald Trump.

“Acabo de pedir à governadora geral que dissolva o Parlamento e convoque eleições para 28 de abril”, disse Carney, em alusão à representante do rei Charles III no Canadá.

