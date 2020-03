Primeiro-ministro da Ucrânia renuncia

O primeiro-ministro ucraniano, Oleksiy Goncharuk, que está no cargo há seis meses, apresentou sua renúncia e será substituído por alguns de seus adjuntos, indicaram vários deputados do partido presidencial nesta terça-feira (03).

Nenhuma confirmação oficial foi emitida pelo governo ou a presidência. A renúncia do primeiro-ministro tem que ser aprovada em votação no Parlamento.

Várias fontes da presidência e do governo ucraniano indicaram à AFP na última semana que o presidente Volodimir Zelenski, descontente com os maus resultados econômicos do governo, estava planejando substituir o seu primeiro-ministro que, com 35 anos, tinha se tornado o chefe de governo mais jovem na história do país.

Na segunda, Goncharuk desmentiu ter apresentado sua renúncia, mas admitiu que estavam previstas uma série de “consultas sobre esse tema” com o presidente.

Nesta terça à noite, a informação sobre a sua renúncia foi anunciada em uma reunião de deputados do partido presidencial com Zelenski, afirmou à AFP uma deputada da coligação, Ievgenia Kravchuk.

Essa decisão será validada pelo Parlamento na próxima quarta, prosseguiu.

Um dos vice-primeiro-ministros, Denys Chmygal, cuja candidatura tinha sido anunciada aos deputados pelo próprio Zelenski, será imediatamente nomeado chefe do governo, afirmou a deputada.

As mesmas informações foram anunciadas por outros dois deputados deste partido, citados pela agência Interfax-Ucrania. Segundo eles, vários ministros, entre os quais figuram o das Relações Exteriores, da Defesa, da Economia e de Finanças serão substituídos.

Zelenski foi eleito presidente em abril com a promessa de “mudar o sistema”, acabar com a corrupção e afastar as velhas elites, consideradas corruptas e ineficazes.

O seu partido ganhou em julho as eleições legislativas antecipadas e formou um governo que incluía ministros sem experiência.