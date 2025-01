Primeiro-ministro da Sérvia renuncia após três meses de protestos anticorrupção

O primeiro-ministro da Sérvia, Milos Vucecic, anunciou nesta terça-feira sua renúncia após quase três meses de protestos nas ruas, que começaram devido ao desabamento de uma estação ferroviária na cidade de Novi Sad que deixou dezenas de mortos, em meio a acusações de corrupção.

“Minha decisão irrevogável é renunciar ao cargo de primeiro-ministro”, disse Vucecic, que ocupava o posto desde maio de 2024, em uma entrevista coletiva.

“Tive uma longa reunião com o presidente esta manhã, conversamos sobre tudo e ele aceitou meus argumentos”, acrescentou Vucevic, que foi prefeito de Novi Sad entre 2012 e 2022. Durante seu mandato, começaram as obras de reforma da estação, concluídas poucos meses antes do acidente.

rus-sm-cbo/pc/zm/fp