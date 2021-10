Primeiro-ministro da Etiópia toma posse para segundo mandato em pleno conflito em Tigré

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, tomou posse nesta segunda-feira (4) para um segundo mandato de cinco anos, em um contexto complexo devido ao conflito na região de Tigré, norte do país.

Abiy, cujo Partido da Prosperidade obteve uma grande vitória nas eleições de junho, prestou juramento durante a manhã diante do presidente da Suprema Corte etíope, Meaza Ashenafi.

A vitória eleitoral, que seu governo considera um respaldo às reformas democráticas iniciadas desde que chegou ao poder em 2018, foi ofuscada pela guerra em Tigré.

Dezenas de milhares de pessoas morreram nesta região e centenas de milhares enfrentam a fome, segundo a ONU, o que abala o prestígio do chefe de Governo, vencedor do prêmio Nobel da Paz de 2019.

Os combates se propagaram para as regiões vizinhas de Afar e Amhara. Tigré entrou no que a ONU classifica de bloqueio humanitário de fato, o que provoca o temor de uma fome em larga escala como a que a Etiópia enfrentou na década de 1980.

Não está claro se a posse de Abiy vai alterar o curso da guerra em que as forças governamentais enfrentam a rebelde Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF), que dominava a política nacional antes da chegada de Abiy ao poder.

A equipe de Abiy, que culpa os rebeldes pelo início da guerra em novembro do ano passado, com ataques ao exército, considera a possibilidade de adotar medidas conciliatórias, como parar de classificar a TPLF como grupo terrorista, após a formação do novo governo.

“A posição é que qualquer mudança na forma de abordar o conflito com as forças de Tigré só pode acontecer depois da formação do novo governo”, disse o analista William Davison, do International Crisis Group.

Aliados internacionais, como o governo dos Estados Unidos, que ameaçou aplicar sanções, “observarão de perto para constatar se há mudanças”, destacou Davison.

– Decepcionados –

As relações com a comunidade internacional ficaram ainda mais complicadas na semana passada, quando o ministério etíope das Relações Exteriores anunciou a expulsão de sete funcionários da ONU, incluindo os diretores locais do Unicef e do Escritório de Coordenação Humanitária.

Eles receberam prazo de 72 horas para deixar o país. A ONU protestou formalmente com o governo etíope.

As potências ocidentais se sentiram “desapontadas” com Abiy, o que pode afetar as relações externas da Etiópia em seu segundo mandato, de acordo com Cameron Hudson, do Centro para África do Atlantic Council.







“O Ocidente provavelmente retornará ao manual estratégico que conhece: pressionar onde é possível, envolver-se onde necessário e esperar para ver melhores alternativas”, disse Hudson à AFP.

Abiy chegou ao poder depois de vários anos de protestos antigovernamentais contra a coalizão liderada pela TPLF e prometeu romper com o passado autoritário da Etiópia, assim como celebrar as eleições mais democráticas da história do país.

Este ano, alguns partidos de oposição optaram por boicotar as eleições. As formações reclamaram que seus candidatos foram detidos e seus escritórios vandalizados.

Além disso, não aconteceu votação em Tigré, enquanto as eleições para outras 83 cadeiras do Parlamento foram adiadas por motivos de segurança ou logísticos.

Na semana passada aconteceram eleições para 47 destas cadeiras em três regiões. Os resultados, que não alteram a balança das forças no Parlamento, serão divulgados nos próximos dias.

Veja também