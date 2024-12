Primeiro-ministro da Eslováquia reforça laços com o Brasil durante jantar em embaixada

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/12/2024 - 9:21 Para compartilhar:

Em um jantar para convidados realizado na Embaixada da República Eslovaca no Brasil, a embaixadora Katarina Tomkova recebeu membros do governo brasileiro, jornalistas, diplomatas e amigos.

O evento fez parte da visita do primeiro-ministro Robert Fico, que iniciou seu discurso desejando uma rápida recuperação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que passou por uma cirurgia de emergência na terça-feira, dia 11. Por conta disso, a delegação eslovaca se encontrou com Geraldo Alckmin.

Fico enfatizou as boas relações do Brasil com a Eslováquia e elogiou o governo brasileiro em vários aspectos.

Para a embaixadora eslovaca no Brasil, a visita oficial do primeiro-ministro destaca o compromisso compartilhado de aprofundar a cooperação entre a Eslováquia e o Brasil em muitas áreas. O engajamento, incluindo o Fórum Empresarial Eslováquia-Brasil em São Paulo, destaca a parceria econômica e comercial entre os países.

Foi destacada a assinatura de cinco acordos bilaterais nas áreas de defesa, troca de informações, cooperação policial e cooperação entre academias diplomáticas.

Como o maior mercado da América Latina e líder em desenvolvimento sustentável, o Brasil é um parceiro indispensável para a Eslováquia. “Acreditamos que a cooperação entre nossos países, apoiada por esta visita histórica, criará uma base sólida para um maior desenvolvimento em todas as áreas de interesse comum, enfatizou Katarina em seu discurso de abertura no evento.