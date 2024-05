Primeiro-ministro da Eslováquia baleado: veja o que se sabe sobre o atentado

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 13:24 Para compartilhar:

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi baleado cinco vezes na quarta-feira, 15, no ataque mais grave a um líder europeu em décadas. As autoridades disseram que o ato foi uma tentativa de assassinato com motivação política, alimentando temores de que a política cada vez mais polarizada da Europa possa levar à violência.

Fico passou uma cirurgia de emergência depois de ser gravemente ferido em uma cidade no centro da Eslováquia. Funcionários do hospital e do governo disseram nesta quinta-feira, 16, que a condição de Fico se estabilizou durante a noite, mas permanece grave.

Um suspeito do assassinato do primeiro-ministro foi acusado do crime, segundo o ministro do Interior do país, descrevendo-o como um “lobo solitário” que se radicalizou após as eleições presidenciais do mês passado. A polícia prendeu o atirador, Juraj Cintula, de 71 anos, que seria ultranacionalista e simpatizante de um grupo paramilitar pró-Rússia.

Como o atentado aconteceu?

Vídeos da cena indicam que Fico foi baleado na Praça Banikov, no centro da cidade de Handlova, onde o primeiro-ministro realizou uma reunião do governo.

O agressor é visto nos vídeos parado com outras pessoas atrás de uma barreira de metal antes de dar um passo à frente e atirar em Fico.

Fico caiu para trás em um banco após ser atingido, e os agentes de segurança o empurraram para dentro de um carro preto. O primeiro-ministro foi transportado de avião para um hospital em Banska Bystrica, uma cidade perto de Handlova, segundo autoridades eslovacas.

Qual é a condição de Fico?

A condição de Fico estabilizou durante a noite e os médicos estavam realizando mais procedimentos em um esforço para melhorar o seu estado de saúde, segundo o vice-primeiro-ministro Robert Kalinak na manhã desta quinta-feira, em uma coletiva de imprensa fora do hospital onde o primeiro-ministro está sendo tratado.

Miriam Lapunikova, diretora do hospital, disse que Fico passou por cinco horas de cirurgia devido a vários ferimentos. Ela disse que o estado dele continuava “verdadeiramente muito grave” e que ele permanecia na unidade de terapia intensiva.

Quem é o atirador?

Autoridades do país europeu apontaram que um suspeito foi indiciado pelo atentado. As autoridades não identificaram o suspeito, mas afirmaram que as evidências iniciais mostravam que o ato tinha “claramente” motivação política.

“Pela primeira vez nos 31 anos da nossa república democrática soberana, aconteceu que alguém decidiu expressar uma opinião política não numa eleição, mas com uma arma na rua”, escreveu Matus Sutaj Estok, ministro do Interior da Eslováquia, no Facebook.

