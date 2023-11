Primeiro-ministro anuncia 30 bilhões de libras em investimento no Reino Unido

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/11/2023 - 10:20 Para compartilhar:

O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, afirmou que há um crescente impulso em investimentos em seu país. Durante discurso no Global Investment Summit, ele reforçou o trabalho de seu governo em buscar essas parcerias e mencionou anúncios recentes de empresas com foco em seu território. Em sua fala, a autoridade disse que trabalha para criar mais empregos e que foram assegurados 30 bilhões de libras em investimento no país.

Sunak reforçou o compromisso com o livre-comércio e disse que o Reino Unido pode ser “o melhor lugar do mundo” para investir e fazer negócios.

Ele lembrou que o imposto corporativo nacional já é o menor entre os países do G7, e acrescentou que há o interesse de reduzir ainda mais as cobranças sobre as empresas, para estimular negócios.

O premiê disse que o Reino Unido realiza investimento forte em pesquisa e tecnologia e citou foco em áreas de ponta, como inteligência artificial.

