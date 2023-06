Primeiro medicamento gerado por IA entra em testes clínicos em humanos

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 29/06/2023 - 23:48 Compartilhe

O primeiro medicamento gerado por inteligência artificial entrou na Fase 2 dos ensaios clínicos, com a primeira dose administrada com sucesso a um ser humano, anunciou ontem a Insilico Medicine.

A droga, atualmente referida como INS018_055, está sendo testada para tratar a fibrose pulmonar idiopática (FPI), um tipo raro e progressivo de doença pulmonar crônica.

O ensaio de 12 semanas incluirá participantes diagnosticados com FPI.

“Este medicamento, que será administrado por via oral, passará pelos mesmos testes rigorosos para garantir sua eficácia e segurança, como os medicamentos tradicionalmente descobertos, mas o processo de sua descoberta e design é incrivelmente novo”, disse o CEO da Insilico Medicine, Alex Zhavoronkov, PhD.

“No entanto, com os últimos avanços em inteligência artificial, ela foi desenvolvida muito mais rapidamente do que as drogas tradicionais”.

Para qualquer novo medicamento, há quatro etapas, explicou Zhavoronkov, que mora em Dubai.

“Primeiro, os cientistas precisam encontrar um ‘alvo’, um mecanismo biológico que está conduzindo a doença, geralmente porque não está funcionando como pretendido”, disse ele.

“Em segundo lugar, eles precisam criar um novo medicamento para esse alvo, semelhante a uma peça de quebra-cabeça, que bloqueie a progressão da doença sem prejudicar o paciente”.

O terceiro passo é conduzir estudos – primeiro em animais, depois em ensaios clínicos em voluntários humanos saudáveis ​​e, finalmente, em pacientes.

“Se esses testes mostrarem resultados positivos para ajudar os pacientes, a droga chega à sua quarta e última etapa – a aprovação pelas agências reguladoras para uso como tratamento para essa doença”, disse Zhavoronkov.

No processo tradicional, disse ele, os cientistas encontram alvos vasculhando a literatura científica e os bancos de dados de saúde pública para procurar caminhos ou genes ligados a doenças.

“A IA nos permite analisar grandes quantidades de dados e encontrar conexões que os cientistas humanos podem perder e, então, ‘imaginar’ moléculas inteiramente novas que podem ser transformadas em drogas”, disse Zhavoronkov.

Nesse caso, a Insilico usou a IA tanto para descobrir um novo alvo para o IPF quanto para gerar uma nova molécula que pudesse atuar naquele alvo.

A empresa usa um programa chamado PandaOmics para detectar alvos causadores de doenças, analisando dados científicos de ensaios clínicos e bancos de dados públicos.

Depois que o alvo foi descoberto, os pesquisadores o inseriram em outra ferramenta da Insilico, Chemistry42, que usa IA generativa para projetar novas moléculas.

“Essencialmente, nossos cientistas forneceram ao Chemistry42 as características específicas que procuravam e o sistema gerou uma série de moléculas possíveis, classificadas com base em sua probabilidade de sucesso”, disse Zhavoronkov.

A molécula escolhida, INS018_055, recebe esse nome porque foi a 55ª molécula da série e apresentou a atividade mais promissora, disse ele.





Os tratamentos atuais para fibrose pulmonar idiopática são pirfenidona e nintedanibe.

Embora essas drogas possam fornecer algum alívio ou retardar o agravamento dos sintomas, elas não revertem o dano ou interrompem a progressão, disse Zhavoronkov.

Eles também têm efeitos colaterais desagradáveis, principalmente náuseas, diarréia, perda de peso e perda de apetite.

“Existem muito poucas opções para pessoas com essa condição terrível, e o prognóstico é ruim – a maioria morrerá dentro de dois a cinco anos após o diagnóstico”, explicou Zhavoronkov.

“Nossos estudos iniciais indicaram que INS018_055 tem o potencial de abordar algumas das limitações das terapias atuais”.

Próximos passos

A equipe do Insilico espera que os dados deste ensaio clínico recém-lançado confirmem a segurança e a eficácia do medicamento.

“Se nosso estudo de Fase IIa for bem-sucedido, o medicamento irá para a Fase IIb com um grupo maior de participantes”, disse Sujata Rao, MD, diretor médico da Insilico, com sede em Hong Kong, em um comunicado.

Durante a Fase IIb, o objetivo principal será determinar se há uma resposta significativa à droga, disse Rao.

“Então, o medicamento será avaliado em um grupo muito maior de pacientes – normalmente centenas – em estudos de Fase III para confirmar a segurança e a eficácia antes que possa ser aprovado pelo FDA como um novo tratamento para pacientes com essa condição, ” ele explicou.

Um dos maiores desafios desses testes é recrutar pacientes, disse Rao, principalmente para uma doença rara como a fibrose pulmonar idiopática.

“Os pacientes precisam preencher certos critérios para serem considerados para inscrição no estudo”, observou ele.

Apesar dos desafios, Rao disse que a equipe de pesquisa está otimista de que esse medicamento estará pronto para ser lançado no mercado – e alcançar os pacientes que podem se beneficiar dele – nos próximos anos.





Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias