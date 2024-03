Primeiro humano com chip cerebral Neuralink pode jogar videogame por ‘telepatia’

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 22/03/2024 - 0:51 Para compartilhar:

O primeiro ser humano a ter um chip de computador Neuralink implantado cirurgicamente em seu cérebro demonstrou como ele usa seus pensamentos para mover um cursor de computador pela tela para jogar xadrez online e ativar e desativar um fluxo de música.

Noland Arbaugh, um homem de 29 anos que está paralisado dos ombros para baixo devido a um acidente de mergulho há oito anos, juntou-se a uma transmissão ao vivo ao lado de um engenheiro da Neuralink no X para mostrar ao público como funciona a tecnologia de interface cérebro-computador.

“Tudo está sendo feito com meu cérebro. Se vocês conseguem ver o cursor se movendo pela tela, sou eu”, disse ele enquanto a transmissão ao vivo mostrava seu cursor se movendo em um jogo de xadrez online. “É muito legal, hein?”

O chip contém 1.000 eletrodos programados para coletar dados sobre a atividade neural do cérebro e a intenção de movimento e enviar esses dados a um computador Neuralink para decodificação e transformação dos pensamentos em ação.

Arbaugh explicou que ele simplesmente imagina o cursor se movendo para onde ele deseja e isso acontece.

“Basicamente, era como usar a Força no cursor e eu conseguia fazer com que ele se movesse para onde eu quisesse. Basta olhar para algum lugar na tela e ele se moverá para onde eu quiser, o que foi uma experiência incrível na primeira vez que aconteceu”, disse ele, referindo-se a “Star Wars”.

O tetraplégico se tornou a primeira cobaia humana do chip desenvolvido pela empresa de propriedade de Elon Musk, quando um cirurgião-robô conectou o implante em seu cérebro no final de janeiro.

Ele disse que a cirurgia foi “super fácil” e recebeu alta do hospital um dia depois, sem nenhuma deficiência cognitiva desde então.

“É uma loucura, é mesmo. É tão legal. Tenho muita sorte de fazer parte disso”, disse ele. “Todos os dias parece que aprendemos coisas novas e não consigo descrever como é legal poder fazer isso.”

Antes de receber o chip, Arbaugh precisaria da ajuda de outra pessoa para jogar xadrez online e videogames como “Civilization VI”.

“Agora posso literalmente deitar na cama e brincar o quanto quiser”, disse ele – pelo menos até que a bateria de seu chip recarregável acabe.

O breve stream de vídeo de 9 minutos postado na conta X da Neuralink é o olhar mais próximo que a startup de tecnologia humana compartilhou com o público. A empresa, fundada em 2016, manteve em grande parte informações sobre sua tecnologia e testes em humanos em segredo – o que gerou apelos por maior transparência.

A Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA deu sinal verde para testes em humanos do chip cerebral no ano passado, depois que a empresa fez centenas de testes em animais – e enfrentou reação de grupos de direitos dos animais no processo.

A Neuralink não divulgou quantas pessoas serão inscritas no teste de seis anos ou onde os testes serão realizados. Também não registou o seu estudo num website do governo que registe ensaios médicos envolvendo cobaias humanas, de acordo com a Wired.

De sua parte, disse Arbaugh, ele se inscreveu para experimentar o implante porque “queria fazer parte de algo que sinto que vai mudar o mundo”.

Mas ele admitiu que ser o primeiro ser humano a implantar o chip em seu cérebro não foi isento de desafios e de maiores detalhes.

“Não é perfeito. Eu diria que enfrentamos alguns problemas”, disse ele aos que assistiram à transmissão ao vivo. “Não quero que as pessoas pensem que este é o fim da jornada. Há muito trabalho a ser feito. Mas isso já mudou minha vida.”





