Primeiro fim de semana do carnaval de Veneza reúne 100 mil

VENEZA, 13 FEV (ANSA) – Pela primeira vez desde 2020, um cortejo aquático foi realizado neste domingo (13) para celebrar o tradicional carnaval de Veneza, na Itália.

Segundo dados da prefeitura local, cerca de 100 mil pessoas foram à cidade no fim de semana para celebrar a festa. O número de estrangeiros ainda é baixo, cerca de 25 mil, mas é um sinal da retomada do turismo para o país. Cerca de 23,5% dos que vieram de outras nações são franceses, 12,9% ingleses, 12,8 espanhóis e 7,2% alemães.

A programação do evento está mais simples e enxuta para evitar grandes aglomerações ainda por conta da pandemia de Covid-19, mas as máscaras ornamentadas e as belas alegorias voltaram a encantar a “Sereníssima” no fim de semana. Além disso, as atrações estão sendo realizadas em vários pontos do centro histórico, também como forma de evitar grandes multidões em um único lugar.

O cortejo aquático com 20 embarcações típicas da lagoa veneziana partiu da Ca’Vendramin Calergi às 19h (hora local) e percorreu o Grande Canal, fazendo um percurso que teve como ápice a explosão de uma esfera que iluminou os céus de Veneza. (ANSA).

Saiba mais