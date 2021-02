Primeiro desfile de moda da Itália completa 70 anos

ROMA, 11 FEV (ANSA) – Um dia que mudou para sempre a história da Itália. É assim que muitos historiadores e apaixonados pela moda definem o dia 12 de fevereiro: em 1951, essa foi a data escolhida para a realização do primeiro desfile de roupas do país, em evento que ocorreu em Florença.

A mostra mudou para sempre a história da moda italiana, lançando ao mundo o que depois viria ser chamado de “Made in Italy”. Para celebrar os 70 anos, a cidade italiana terá uma conferência internacional sobre moda, em evento que também marcará os 50 anos da morte do organizador do desfile, Giovanni Battista Giorgini.

Naquele ano, o então diretor de uma agência de comércio com o exterior decidiu organizar um desfile para mostrar as belas peças da moda italiana. O local escolhido para o evento foi sua própria casa, chamada de Villa Torrigiani. Giorgini ainda foi um dos maiores promotores do Centro de Florença para a Moda Italiana, hoje presidido por Antonella Mansi. A atual representante será uma das participantes da homenagem desta sexta-feira (12).

Também faz parte do Centro a Pitti Uomo, que homenageará Giorgini na sua edição 100 que será realizada em junho. Serão lançadas uma mostra e uma biografia sobre ele que prometem, pela primeira vez, colocar luz sobre os detalhes da história que mudou a moda do país.

Nascido em Forte dei Marmi em 1898, “Bista”, como era chamado por todos, era um homem de “gosto excepcional”, com uma grande veia comercial e uma capacidade organizacional. Sabia, por exemplo, que o setor da moda italiana ainda dependia muito das criações francesas, mas teve a intuição de que aquele era o momento de dar um “grande salto” e colocar as criações nacionais sob o julgamento da imprensa internacional especializada e de compradores norte-americanos.

Por isso, convidou importantes comerciantes dos Estados Unidos e jornalistas de moda para aquele dia 12 de fevereiro de 1951.

Na passarela foram apresentados modelos criados por importantes estilistas locais, como Carosa, Fabiani, Simonetta, Schuberth, Fontana, Veneziani, Noberasko, Marucelli, Pucci e Gallotti.

No dia seguinte, o “Paris Presse” escreveu que “a bomba de Florença chacoalhou os salões da alta moda parisiense e ameaçou o seu monopólio”.

Em um só ano, a exportação do setor passou de US$ 125 mil para US$ 1,5 milhão. Entre as décadas de 1950 e 1960, a exportação de roupas passou de US$ 364 mil para US$ 18 milhões e o setor de calçados saiu de US$ 125 mil para mais de US$ 23 milhões.

Com dados de 2019, da Promos Italia, o setor movimentou mais de US$ 40 bilhões. No entanto, o resultado de 2020 deve apresentar uma forte queda por conta da pandemia de Covid-19, segundo previsão da Confindustria Moda.

Por conta do sucesso de Giorgini, em julho de 1952, também por ideia do empreendedor, os desfiles passaram para a Sala Branca do Palazzo Pitti e ele administrou os eventos até 1965. O resto é história. (ANSA).

