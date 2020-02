Primeiro caso de coronavírus no Brasil chegou da Itália

SÃO PAULO, 26 FEV (ANSA) – Chegou da Itália o primeiro caso do novo coronavírus (Sars-CoV-2) no Brasil. Um homem que retornou recentemente da Lombardia testou positivo em um exame no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo boletim médico, o paciente está em “bom estado clínico” e “sem necessidade de internação”. Ele permanecerá em isolamento em sua casa durante 14 dias. De acordo com o jornal Folha de S.

Paulo, a contraprova do exame, feita pelo Instituto Adolfo Lutz, também deu positivo.

O paciente retornou da Itália em 21 de fevereiro, justamente quando o número de casos explodiu no país europeu, passando de três para 20 em menos de um dia. Até o momento, as autoridades italianas já contabilizam pelo menos 322 pessoas contaminadas e 11 mortes. (ANSA)