Primeiro carro voador totalmente elétrico do mundo é aprovado para testes

Uma empresa da Califórnia (EUA) que está construindo um carro elétrico voador está aceitando encomendas. O carro voador da Alef Aeronautics recebeu uma Certificação Especial de Aeronavegabilidade da Administração Federal de Aviação (FAA), o que significa que a empresa terá permissão para testar o carro em estrada/ar, disse a empresa em um comunicado à imprensa.

O veículo totalmente elétrico (com opção de hidrogênio por um preço mais alto) é um veículo de baixa velocidade que pode rodar até 320 km em vias públicas e cabe em uma garagem comum, mas também pode ser lançado verticalmente no ar com um alcance de vôo de 177 km, de acordo com o site do Alef.

O carro “Modelo A” da empresa “pode voar acima dos obstáculos até que um destino desejado seja alcançado”, diz a empresa com sede em San Mateo.

“O motorista e a cabine são estabilizados por um design exclusivo de cabine rotativa.”

Alef elogia a capacidade do carro de evitar o tráfego, voar em qualquer direção e, ao mesmo tempo, oferecer uma “visão cinematográfica de mais de 180 graus para um voo seguro e agradável”.

Os clientes podem encomendar o veículo, que pode acomodar até duas pessoas e deve custar cerca de US $ 300.000, aproximadamente R$ 1,7 milhão.

Um porta-voz da FAA disse que “emitiu um Certificado Especial de Aeronavegabilidade para a aeronave Armada Modelo Zero em 12 de junho de 2023. Este certificado permite que a aeronave seja usada para fins limitados, incluindo exposição, pesquisa e desenvolvimento. Esta não é a primeira aeronave desse tipo para a qual a FAA emitiu um Certificado Especial de Aeronavegabilidade”.

Alef revelou o carro pela primeira vez em outubro passado e disse que já recebeu um número “forte” de pré-encomendas de pessoas e empresas.

A FAA está trabalhando em políticas para decolagem e pouso de veículos elétricos, disse a empresa.

“Estamos entusiasmados por receber esta certificação da FAA”, disse o CEO da Alef, Jim Dukhovny, que cofundou a empresa em 2015, em um comunicado.

Dukhovny e os co-fundadores Constantine Kisly, Pavel Markin e Oleg Petrovwere foram inspirados pela primeira vez a tentar criar um carro voador em 2015, quando perceberam que era o mesmo ano em que Marty McFly dirigiu um em “Back to the Future II”, o site diz.

