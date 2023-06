Primeiro cabeça de chave, Taylor Fritz é eliminado do ATP 250 de Eastbourne

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 17:08 Compartilhe

O americano Taylor Fritz, número 9 do mundo e primeiro cabeça de chave do torneio, foi eliminado na segunda rodada do ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, ao ser derrotado nesta quarta-feira (28) por seu compatriota Mackenzie McDonald (64º).

McDonald fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 7-6 (7/3) e 7-6 (10/8), em duas horas e 14 minutos.

Seu próximo adversário será o sueco Mikael Ymer (61º), que bateu o britânico Liam Broady (147º) em dois sets (6-2 e 6-4).

Por sua vez, o argentino Francisco Cerúndolo, número 19 do mundo e quarto cabeça de chave, avançou às quartas de final ao vencer o suíço Marc-Andrea Huesler (83º).

Na próxima fase, Cerúndolo vai encarar o chinês Zhizhen Zhang (54º), que eliminou o americano Maxime Cressy (55º).

— ATP 250 de Eastbourne:

– Simples masculino – Segunda rodada:

Mackenzie McDonald (EUA) x Taylor Fritz (EUA) 7-6 (7/3), 7-6 (10/8)

Mikael Ymer (SUE) x Liam Broady (GBR) 6-2, 6-4

Francisco Cerúndolo (ARG) x Marc-Andrea Huesler (SUI) 7-6 (7/2), 7-6 (7/5)

Zhizhen Zhang (CHN) x Maxime Cressy (EUA) 3-6, 7-5, 6-4

Miomir Kecmanovic (SRB) x Aleksandar Vukic (AUS) 7-6 (8/6), 6-4

Grégoire Barrère (FRA) x Nicolás Jarry (CHI) 6-3, 4-6, 6-4

J.J. Wolf (EUA) x Luca Van Assche (FRA) 6-2, 6-7 (5/7), 6-1

Tommy Paul (EUA) x Sebastián Báez (ARG) 6-1, 7-6 (9/7)

