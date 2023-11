Primeiro brasileiro negro a se formar na graduação de Harvard leva R$ 300 mil no ‘Domingão com Huck’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/11/2023 - 8:49 Para compartilhar:

O quadro Quem Quer Ser Um Milionário é um grande sucesso do programa “Domingão com Huck”, comandado por Luciano Huck na TV Globo. Neste domingo, 5, a atração contou com a presença de Arthur Abrantes, que chegou à pergunta do R$ 1 milhão, mas acabou errando a resposta, e acabou levando para casa o prêmio de R$ 300 mil, além do carinho do público.

A famosa Pergunta do Milhão questionava quais cidades a data 21 de abril marcava a fundação. Como não sabia a resposta, Arthur pediu a ajuda da plateia, que apostou em Brasília e Roma. O mineiro, por sua vez acreditou que fosse Brasília e Barcelona. No fim das contas, o público tinha razão. Mas o erro foi apenas um detalhe no programa, e todos aplaudiram de pé o cientista, inclusive o apresentador.

“O cara mais corajoso, louco e genial que eu já conheci”, declarou Huck. “Você é o Brasil que me dá orgulho”, completou.

Arthur Abrantes é conhecido por ser o primeiro brasileiro negro a se formar na graduação da prestigiosa Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Atualmente, ele trabalha em uma startup em Los Angeles, na Califórnia. No entanto, com o valor arrecadado no programa, Arthur pretende abrir seu próprio negócio na área.

