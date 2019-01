Primeiro bebê da Paraíba em 2019 nasce com franja branca por condição genética

A primeira criança nascida na Paraíba, em João Pessoa, no ano de 2019 já chegou chamando atenção por conta de um mecha branca. O detalhe se deve a uma condição genética chamada de piebaldismo. Laís Vanessa foi a quinta filha de Joseane Cris da Silva, que também nasceu com a mecha, mas que pintou depois que cresceu. As informações são da TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo.

Laís Vanessa nasceu às 5h50, na maternidade Frei Damião, localizada na capital paraíbana. A condição que a fez nascer com a franja branca passa de geração para geração e se trata de uma alteração na produção de melanina.

Joseane, mãe da pequena, conta que outras três filhas dela também nasceram com a mecha, enquanto que os meninos são tem. Por fim, a mamãe desejou coisas boas à filha, saúde em primeiro lugar e que ela seja bem-vinda.