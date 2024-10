Primeiro avião da FAB que vai repatriar brasileiros já está a caminho do Líbano

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 02/10/2024 - 3:18 Para compartilhar:

O primeiro avião que fará o resgate de um grupo de 220 brasileiros que está no Líbano decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio, no início da madrugada desta quarta-feira (3).

A aeronave, modelo KC-30 da Força Aérea Brasileira, tem como destino a capital Beirute e fará uma escala em Lisboa, Portugal. A previsão é que o voo do Brasil até a capital portuguesa dure cerca de 9 horas e 20 minutos. Além de pilotos, militares da área de saúde fazem parte da tripulação para prestar o apoio necessário durante a missão. A operação foi batizada pela Aeronáutica de “Raízes de Cedro”.

Cerca de 3.000 brasileiros já pediram ajuda ao governo brasileiro para deixar o país. Estimativa do governo é de que 20 mil brasileiros vivam no Líbano. Quantidade exata de pedidos de repatriação não foi informada.

O Líbano vem sendo atacado por Israel que tem como alvo núcleos do grupo terrorista Hezbollah. Ainda não há previsão de retorno do avião ao país, segundo a Aeronáutica.