Primeiras imagens de Rachel Zegler como ‘Branca de Neve’ em live-action são divulgadas

Foram divulgadas nesta sexta-feira (20) as primeiras imagens da atriz Rachel Zegler como ‘Branca de Neve’ no próximo live-action da Disney. O filme foi anunciado pela primeira vez no final de 2016, após o sucesso crítico e comercial do remake de ‘Rei Leão‘ (2019).

Além de Rachel Zegler no papel titular, o longa conta com Gal Gadot (‘Mulher-Maravilha’) como a Rainha Má. Marc Webb (‘O Espetacular Homem-Aranha’) será responsável pela direção do longa-metragem. A estreia acontece em 2023.





Confira: