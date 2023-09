Primeiras amostras de asteroide do espaço profundo chegam à Terra

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 24/09/2023 - 20:05 Compartilhe

As primeiras amostras de asteroides coletadas no espaço profundo da Agência Espacial Americana, Nasa, caíram de paraquedas no deserto de Utah, nos EUA, neste domingo, 24.

Em uma passagem pela Terra, a espaçonave Osiris-Rex liberou a cápsula de amostra a 100 mil quilômetros de distância. A pequena cápsula pousou quatro horas depois em uma área remota de terreno militar, enquanto a nave-mãe partiu em busca de outro asteroide.

O pouso ocorreu três minutos antes do previsto. Autoridades disseram posteriormente que o paraquedas se abriu quatro vezes mais alto do que o previsto, o que levou ao pouso antecipado.

Os cientistas estimam que a cápsula contenha pelo menos uma xícara de detritos de asteroide rico em carbono conhecido como Bennu, mas não terão certeza até que o recipiente seja aberto. Algumas amostras vazaram e flutuaram quando a espaçonave coletou uma quantidade excessiva e as pedras emperraram a tampa do recipiente durante a coleta há três anos.

O Japão, o único outro país a trazer amostras de asteroides, reuniu cerca de uma colher de chá em duas missões.

As pedrinhas e poeira entregues neste domingo representam o maior carregamento vindo de além da Lua. Blocos de construção preservados do início do Sistema Solar, há 4,5 bilhões de anos, as amostras ajudarão os cientistas a entender melhor como a Terra e a vida se formaram.

A Osiris-Rex, a nave-mãe, decolou em uma missão de US$ 1 bilhão em 2016. Ela chegou a Bennu dois anos depois e, usando um aspirador de pó de haste longa, coletou detritos em 2020.

Recuperação da Nasa em Utah incluiu helicópteros, além de uma sala limpa temporária montada na Faixa de Testes e Treinamento do Departamento de Defesa de Utah. As amostras serão transportadas na segunda-feira, 25, para um novo laboratório no Centro Espacial Johnson da Nasa, em Houston. O prédio já abriga centenas de quilogramas de rochas lunares coletadas pelos astronautas do programa Apollo há mais de meio século.

O cientista líder da missão, Dante Lauretta, da Universidade do Arizona, acompanhará as amostras até o Texas. A abertura do recipiente em Houston nos próximos dias será “o momento da verdade”, dada a incerteza sobre a quantidade dentro dele, disse. A Nasa planeja uma apresentação pública em outubro.

Bennu

Atualmente orbitando o Sol a 81 milhões de quilômetros da Terra, Bennu tem cerca de um terço de meio quilômetro de largura, aproximadamente do tamanho do Empire State Building, mas com a forma de um pião. Acredita-se que seja um fragmento quebrado de um asteroide muito maior.

Durante uma pesquisa de dois anos, a Osiris-Rex descobriu que Bennu era um amontoado de entulho cheio de pedras e crateras. A superfície estava tão solta que o braço de vácuo da espaçonave afundou cerca de 0,5 metros no asteroide, sugando mais material do que o previsto e emperrando a tampa.

Essas observações de perto podem ser úteis no final do próximo século. Espera-se que Bennu se aproxime perigosamente da Terra em 2182 – possivelmente perto o suficiente para colidir. Os dados coletados pela Osiris-Rex ajudarão em qualquer esforço de desvio de asteroides, segundo Lauretta.

