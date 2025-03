Primeira Turma do STF forma maioria para tornar réus deputados do PL

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria dos votos, neste sábado, 8, para tornar réus dois deputados federais e um atual suplente, todos do PL. Os parlamentares foram denunciados por supostos desvios de dinheiro de emendas. A informação foi confirmada pelo O Globo.

A denúncia é contra os deputados Josimar Maranhãozinho (PL-MA), Pastor Gil (PL-MA) e o suplente Bosco Costa (PL-SE) e foi oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

De acordo com a PGR, os parlamentares solicitaram propina de 25% sobre as emendas, ou R$ 1,66 milhão em troca de R$ 6,67 milhão destinados ao município de São José de Ribamar (MA). Aos deputados foram atribuídos os crimes de corrupção passiva e organização criminosa.

Os acusados negam as irregularidades no direcionamento dos recursos. As defesas pediram ao STF a rejeição da denúncia por falta de provas.

O relator Cristiano Zanin, além de Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia votaram a favor do recebimento da denúncia. Flávio Dino e Luiz Fux ainda precisam apresentar seus votos.