Primeira Superlua do ano poderá ser vista nesta segunda-feira (3)

A primeira das quatro superluas de 2023, nascerá na segunda-feira, 3, e atingirá o pico de iluminação abaixo do horizonte às 8h39 (horário do Brasil), de acordo com o The Old Farmer’s Almanac.

Uma superlua ocorre quando a Lua cheia coincide com o perigeu do satélite (sua maior aproximação da Terra), como explica a Nasa. Por isso mesmo, para quem gosta de observar a Lua, a noite de segunda-feira, 3 de julho, será o momento perfeito, já que é quando acontece a chamada Superlua dos Cervos.

Até setembro, teremos uma sequência de quatro superluas — uma delas “azul” (a segunda em um mesmo mês), no final de agosto.

Embora a diferença de tamanho entre uma superlua e uma lua cheia típica possa não ser imediatamente aparente a olho nu, o The Old Farmer’s Almanac diz que a primeira lua cheia do ano será mais luminosa e estará a 361.934 quilômetros da Terra.

Na segunda-feira, a Lua nascerá assim que o dia escurecer, pouco antes das 18h. É muito simples observar. Basta olhar para a direção leste, ou seja, o lado oposto em que o Sol estiver se pondo. Aliás, quem tiver uma vista desobstruída, conseguirá observar os dois fenômenos simultaneamente.

