Primeira presidente eleita da Namíbia afirma ter ‘quebrado o teto de vidro’

A primeira mulher eleita presidente da Namíbia, Netumbo Nandi Ndaitwah, afirmou, nesta quina-feira (5), “ter quebrado o teto de vidro” em um discurso sóbrio durante sua primeira aparição perante a imprensa após o anúncio de sua eleição.

“Sou a primeira a reconhecer que a minha eleição ao cargo mais alto do país rompeu, sem dúvidas, o teto de vidro para as mulheres da Namíbia”, declarou a atual vice-presidente de 72 anos, que ganhou com 57,31% dos votos em uma eleição presidencial e legislativa marcada por inúmeros problemas.

A candidata do partido no poder desde a independência do país do sul da África, em 1990, também prestou homenagem a Ellen Johnson Sirleaf, a primeira mulher presidente do continente, que “liderou o caminho” na Libéria.

Ela não se apresenta como defensora dos direitos das mulheres, mas reivindica “legitimidade constitucional e moral para governar”.

A oposição anunciou que não reconhece os resultados das eleições alegando ter detectado “numerosas irregularidades”.

Ministra desde os anos 2000, Nandi Ndaitwah se negou a criticar a comissão eleitoral quando foi perguntada duas vezes sobre a gestão do processo.

