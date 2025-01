Primeira mulher trans indicada ao Oscar fala sobre papel masculino no cinema

A atriz Karla Sofía Gascón, primeira mulher trans indicada a melhor atriz no Oscar 2025, relatou que foi ‘mais intenso’ interpretar sua personagem antes da transição de gênero.

“Se tivessem dado a opção de escolher qual das partes poderia interpretar, escolheria a primeira parte da personagem [antes da transição de gênero], porque é muito mais intensa, muito mais profunda, muito mais complicada”, disse, em entrevista ao Splash, do Uol.

A atriz interpreta Manitas Del Monte no filme Emilia Pérez. O personagem é um chefão do tráfico mexicano que transiciona de gênero e começa nova vida como Emilia Pérez.

O filme, dirigido por Jacques Audiard, é um musical e lidera o Oscar em termos de número de indicações, com um total de 13.

Gascón relata que interpretar Manitas antes da transição foi uma experiência positiva e até violenta para uma pessoa trans que já vivenciou esse processo.

Durante sua passagem no Brasil, a atriz viu a divulgação de dados que mantém o país como o mais violento do mundo para pessoas trans. O ano de 2024, com isso, é o 16º consecutivo em que o Brasil lidera esse ranking.

“É sempre uma tristeza que isso aconteça em todo o mundo. As mulheres trans especialmente — porque com os homens trans não acontece o mesmo — são sempre marginalizadas e rejeitadas, como se fossem insetos ou monstros desta sociedade. É terrível simplesmente odiar uma parte da sociedade por existir. Para mim, o problema não está nas pessoas que são trans, mas, sim, em quem odeia os outros porque eles fazem coisas com seus corpos, o que eles querem fazer, sem prejudicar ninguém”, declarou.

Quem é Karla Sofía Gascón, primeira atriz trans indicada ao Oscar

Karla Sofía Gascón é espanhola e concorre à categoria de melhor atriz, sendo a primeira mulher transgênero a ser indicada a um prêmio de atuação no Oscar.

Antes disso, o ator Elliot Page também havia sido indicado por Juno na categoria de melhor atriz, mas isso ocorreu em meados de 2008, ainda cerca de dez anos antes de ele falar publicamente sobre sua identidade trans e fazer transição de gênero.

Ela nasceu na década de 1970, em Alcobendas – uma cidade na região metropolitana de Madri.

Antes de fazer sucesso no cinema, atuou em séries como:

El Pasado es Mañana

El Súper

Calle Nueva

Sua carreira deslanchou quando a atriz se mudou para o México, com participações em séries como Corazón Salvaje e El Señor de los Cielos.

Sua estreia no cinema ocorreu em meados de 2013, com o filme Los Nobles – Quando Os Ricos Quebram a Cara.

A transição de gênero ocorreu, todavia, na Espanha, em meados de 2018.

Quando Gascón foi indicada ao Oscar, agradeceu em postagem no X, antigo Twitter.

“Muito obrigada. Me refugio no Lótus da Lei Maravilhosa”, disse, utilizando uma frase ligada ao Budismo de Nichiren, que a atriz pratica há décadas.

Antes de ser indicada ao Oscar, ela já havia ganho o prêmio de melhor atriz no Festival de Cannes – sendo a primeira trans a ganhar um prêmio no festival em questão. Ela também foi indicada ao Globo de Ouro, todavia quem ganhou esse prêmio foi a brasileira Fernanda Torres, de Ainda Estou Aqui.